(Di giovedì 23 settembre 2021)nella Casa del Grande Fratello Vip. Stamattina Aldo Montano ha lasciato la Casa per un impegno lasciando la parte del letto al fianco diBortuzzo completamente vuota. Proprio per questo motivo,appena sveglia ha voluto dargli ilperilal GF Vip?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Buongiorno bollente al GF Vip per Manuel e Lulù: scatta il primo bacio? – VIDEO - biasi_lorena : @8924liom È così che il caffè bollente fa il suo effetto ???? Buongiorno Milo ??? - giovanna2gio : @mariacr28250504 Buongiorno cara Maria Cristina, buon giovedì ?? Caffè caldo bollente e iniziamo questa nuova giorna… - oliviacentelli : @sono_selvatica ....vogliamo parlare del freddo? Naaaa!! Beviamo un buon caffè bollente che è meglio. Versa pure. G… - pedros1974 : RT @DanielaBottare2: Il buongiorno si vede dal caffè, quando è nero e bollente andrà tutto bene Buon giorno, anche senza caffè sono bollent… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno bollente

Formatonews

Uncon i fiocchi, quello che la splendida Elisabetta Gregoraci ha regalato agli utenti. ... Solo pochi minuti fa, è apparso un videoche immortala il suo look strepitoso. Lo spacco ...GUARDA QUI>> "Ora si che è un" Elisabetta Gregoraci è lo stile in persona. Bellezza eterna " FOTO Federica Pellegrini, altezza mezza bellezza e il suo posteriore? - FOTO GUARDA QUI>> ...Spettacolare come sempre Sara Croce ha dato il buongiorno ai fan in un competo da togliere il fiato. Buongiorno assurdo: curve a 360 gradi ...