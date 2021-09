«Britney vs. Spears»: arriva il nuovo documentario di Netflix sulla popstar (Di giovedì 23 settembre 2021) Mentre lo battaglia di Britney Spears per la sua tutela legale continua in tribunale, è chiaro che la televisione abbia scoperto nella popstar la nuova miniera dalle uova d’oro. E così, dopo il successo di Framing Britney Spears, il documentario di Hulu realizzato dal New York Times – in Italia è visibile su Discovery+ -, ecco Britney vs. Spears, il documentario sulla causa legale della popstar che arriverà negli Stati Uniti il 28 settembre su Netflix. La storia si concentrerà, infatti, sul rapporto tra Britney e il padre Jamie che per anni ha detenuto la sua conservatorship, ovvero la facoltà di decidere della vita della figlia e di amministrarne i beni. https://www.youtube.com/watch?v=SgFDWK_sf9c Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Mentre lo battaglia di Britney Spears per la sua tutela legale continua in tribunale, è chiaro che la televisione abbia scoperto nella popstar la nuova miniera dalle uova d’oro. E così, dopo il successo di Framing Britney Spears, il documentario di Hulu realizzato dal New York Times – in Italia è visibile su Discovery+ -, ecco Britney vs. Spears, il documentario sulla causa legale della popstar che arriverà negli Stati Uniti il 28 settembre su Netflix. La storia si concentrerà, infatti, sul rapporto tra Britney e il padre Jamie che per anni ha detenuto la sua conservatorship, ovvero la facoltà di decidere della vita della figlia e di amministrarne i beni. https://www.youtube.com/watch?v=SgFDWK_sf9c

Advertising

NetflixIT : 'Sono passati 13 anni. Ora basta.' Niente più segreti, niente più silenzio: Britney contro Spears è in arrivo il 28… - trash_italiano : Il profilo Instagram di Britney Spears è stato disattivato ?? - Aniretac8 : RT @NetflixIT: 'Sono passati 13 anni. Ora basta.' Niente più segreti, niente più silenzio: Britney contro Spears è in arrivo il 28 settembr… - Mariachiara_28 : RT @NetflixIT: 'Sono passati 13 anni. Ora basta.' Niente più segreti, niente più silenzio: Britney contro Spears è in arrivo il 28 settembr… - arrogantdikhead : RT @NetflixIT: 'Sono passati 13 anni. Ora basta.' Niente più segreti, niente più silenzio: Britney contro Spears è in arrivo il 28 settembr… -