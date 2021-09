Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,172. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 71,69 dollari per barile, con un calo dello 0,75%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%. Tra le principali Borse europee andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,79%, resta vicino alla parità Londra (+0,04%), e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,79%.continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 25.989 punti, consolidando la serie di ...

... con importanti performance per le società quotate a Piazza Affari. Particolarmente brillante la performance di Saras, la quale aggiungeva ieri quasi un 7% e portava la crescita delle sue azioni ...