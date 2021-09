Advertising

infoiteconomia : Borsa, Milano chiude in netto rialzo: Ftse Mib +1,16% - fisco24_info : Borsa: Milano svetta in Europa, chiude in rialzo dell'1,4%: Indice Ftse Mib sale a 26.081 punti - a_silvestrini : RT @fisco24_info: Borsa: Milano prosegue in rialzo con le banche: Corrono Saipem e Azimut. Spread Btp-Bund scende a 98 punti - daybinary : Borsa: l’Europa accelera con Wall Street, Milano svetta (+1,3%) - CorriereQ : Borsa: l’Europa accelera con Wall Street, Milano svetta (+1,3%) -

Seduta in deciso rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell1,41%, a 26.081 punti, migliore tra i grandi listini del Vecchio Continente. . 23 settembre ... Andamento Piazza Affari FTSE Mib Abene le ... MILANO - Borsa di oggi 23 settembre: Le borse europee consolidano i guadagni per il terzo giorno di fila, nonostante le notizie che arrivano dalla Cina, dove le ...