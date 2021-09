Borsa | Europa positiva scommette su ripresa forte dopo Fed

(Di giovedì 23 settembre 2021) Le Borse europee proseguono in rialzole decisioni della Fed ed in attesa delle indicazioni che arriveranno dal bollettino della Bce e dalla riunione della Bank of England . I mercati sono pronti ...

Le Borse europee proseguono in rialzo dopo le decisioni della Fed ed in attesa delle indicazioni che arriveranno dal bollettino della Bce e dalla riunione della Bank of England . I mercati sono pronti ...Le Borse europee avviano la seduta in rialzo dopo la riunione della Fed con la tabella di marcia sulla riduzione degli acquisti di asset e un aumento dei tassi di interesse nel 2022. Si allenta la ...Non è stato tra i migliori bancari dell'ultimo anno, ma il titolo Credem potrebbe regalare a breve qualche soddisfazione. Da quando a luglio scrivevamo un ...Schneider Electric, leader globale nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia che nel febbraio 2021 è stata nominata la società più sostenibile al mondo dal Corporate ...