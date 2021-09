Advertising

CorriereQ : Borsa: Europa accelera dopo indicazioni Bce, Milano +0,8% - steidro : RT @mar_aie: Campione d'Europa anche sul lavoro! (Un abbraccio a tutti i miei colleghi inglesi che dovranno indossare questa borsa. Ma qua… - DividendProfit : Borsa: Europa accelera dopo indicazioni Bce, Milano +0,8% – Economia - mar_aie : Campione d'Europa anche sul lavoro! (Un abbraccio a tutti i miei colleghi inglesi che dovranno indossare questa bo… - Faido1Alessio : Borsa: Europa positiva scommette su ripresa forte dopo Fed -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Le Borse europee accelerano dopo le indicazioni contenute nel bollettino della Bce. Dopo le decisioni della Fed, i mercati sono pronti a scommettere su una forte ripresa economica mentre resta alta l'...Lo si legge nel bollettino economico pubblicato dalla Bce che sottolinea come il recupero "si fonda sul successo delle campagne di vaccinazione in, che hanno consentito una significativa ...(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea si attende che l'inflazione aumenti ancora in autunno per poi diminuire nel 2022. "L'attuale incremento – si legge nel consueto bollettino economico dell'Istitu ...Non è stato tra i migliori bancari dell'ultimo anno, ma il titolo Credem potrebbe regalare a breve qualche soddisfazione. Da quando a luglio scrivevamo un ...