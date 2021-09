Bonomi (Confindustria): 'Dopo l'aumento dei prezzi dell'energia, lo stato rinunci a Iva e accise' (Di giovedì 23 settembre 2021) La strada per arginare i costi per gli italiani Dopo la crescita delle bollette per l'energia viene data dal presidente di Confindustria. La "miglior soluzione temporanea" per l'aumento dei prezzi ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 settembre 2021) La strada per arginare i costi per gli italianila crescitae bollette per l'viene data dal presidente di. La "miglior soluzione temporanea" per l'dei...

Advertising

fattoquotidiano : L’endorsement totale di Confindustria per Draghi. Bonomi: “E’ l’uomo della necessità, ci riconosciamo in lui, deve… - MIBrutus : RT @lauranaka: #Salvini rassegnati. Bonomi: '#Quota100 un furto. Sì oneri sistema contributivo a sostegno e inclusività di giovani, donne e… - gianluzappo : RT @formichenews: #Confindustria2021 Patto Draghi-Confindustria. E @CarloBonomi_ boccia Quota 100 L'articolo di @gianluzappo https://t… - LiPopulista : @EnricoLetta Cioè, #Draghi lancia la proposta davanti a #Confindustria con #Bonomi che dice bene, è necessario che… - antonellacossi : riforme...quando sento questa parola so che dietro c'è una fregatura per la popolazione. Se poi sono citati anche D… -