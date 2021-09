Bologna, Saputo in Italia: verserà 25 milioni nelle casse del club (Di giovedì 23 settembre 2021) Joey Saputo, presidente del Bologna, è arrivato in Italia: nei prossimi giorni verserà 25 milioni nelle casse del club Joey Saputo è arrivato in Italia per stare vicino alla squadra di Sinisa Mihajlovic e versare nei prossimi giorni 25 milioni di euro nelle casse del Bologna per gestire i conti in rosso della società. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il bonifico verrà effettuato dopo la presentazione del progetto di bilancio per questa stagione durante il CdA previsto per sabato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Joey, presidente del, è arrivato in: nei prossimi giorni25delJoeyè arrivato inper stare vicino alla squadra di Sinisa Mihajlovic e versare nei prossimi giorni 25di eurodelper gestire i conti in rosso della società. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il bonifico verrà effettuato dopo la presentazione del progetto di bilancio per questa stagione durante il CdA previsto per sabato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

