Bologna, bufera a sinistra. Dopo l’altolà della famiglia Prodi si ritira il capolista di Lepore (Di giovedì 23 settembre 2021) A Bologna arriva alla fine il passo indietro di Roberto Grandi. Era il capolista della lista civica Matteo Lepore, il candidato del centrosinistra. Ma Grandi è anche l’uomo che nell’inverno del 2020 investì con la sua auto il nipote di Romano Prodi, Matteo, che aveva solo 18 anni. Un incidente mortale. E ora il cugino di Matteo, Lorenzo Prodi, accusa il candidato sindaco di leggerezza per una candidatura che la famiglia Prodi giudica inopportuna. “Ritengo inopportuna e fuori luogo la candidatura di Roberto Grandi con un processo alle porte. E ritengo infelice partecipare a un memorial per la morte di un ragazzo diciottenne e candidare chi è accusato di omicidio stradale nei suoi confronti”. Inciso, quest’ultimo, che è rivolto proprio a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Aarriva alla fine il passo indietro di Roberto Grandi. Era illista civica Matteo, il candidato del centro. Ma Grandi è anche l’uomo che nell’inverno del 2020 investì con la sua auto il nipote di Romano, Matteo, che aveva solo 18 anni. Un incidente mortale. E ora il cugino di Matteo, Lorenzo, accusa il candidato sindaco di leggerezza per una candidatura che lagiudica inopportuna. “Ritengo inopportuna e fuori luogo la candidatura di Roberto Grandi con un processo alle porte. E ritengo infelice partecipare a un memorial per la morte di un ragazzo diciottenne e candidare chi è accusato di omicidio stradale nei suoi confronti”. Inciso, quest’ultimo, che è rivolto proprio a ...

