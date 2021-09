Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti giovedì 23 settembre

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a232021. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 455 nuovi, 0, tamponi molecolari non ancora comunicati, 52 ricoverati in terapia intensiva, 260 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

DPCgov : ?? Lunedì #20settembre ???? #allertaARANCIONE su parte della Lombardia. ???? #allertaGIALLA in Veneto e Lombardia. ?? C… - novasocialnews : Covid oggi Veneto, 509 contagi: bollettino 22 settembrehttps:// - VELOSPORT1960 : Numeri e dati della regione - italiaserait : Covid oggi Veneto, 509 contagi: bollettino 22 settembre - fisco24_info : Covid oggi Veneto, 509 contagi: bollettino 22 settembre: Numeri e dati della regione -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

VENEZIA - Numero di contagi Covid in calo in, che registra 445 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 509). Non vi ... Lo riferisce ildella Regione del 23 ...- Sono 509 i contagi da coronavirus inoggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid deldella Protezione Civile sulla regione. Registrati 3 morti, che portano il ...Il bollettino coronavirus di oggi, giovedì 23 settembre, nella Regione Veneto: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio ...VENEZIA - Numero di contagi Covid in calo in Veneto, che registra 445 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 509). Non vi sono fortunatamente nuove vittime.