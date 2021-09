Bollettino Covid oggi | dati Coronavirus del 23 settembre Contagi in Italia e regioni

Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - fisco24_info : Covid oggi Fvg, 68 contagi e nessun decesso: bollettino 23 settembre: I dati della Regione - larampait : #Covid, #bollettino #ASLCaserta (23/09): i dati comune per comune - zazoomblog : Covid Italia bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni - #Covid #Italia #bollettino #Protezione - PasqualeCacace5 : RT @italiaserait: Covid oggi Fvg, 68 contagi e nessun decesso: bollettino 23 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Quattro vittime e 138 nuovi casi su 12.280 test giornalieri all'infezione da- 19 Coronavirus in Puglia oggi 23 settembre 2021. 41 positivi sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore in provincia di Lecce, 33 nella Bat, 22 nel Barese, 20 in Capitanata, 16 in provincia di ...Tridico: confermata per tutto il 2021 Ildel 23 settembre Pubblicheremo qui, appena saranno disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute e a tabella Pdf Regioni / Veneto ...Sono 57, di età compresa tra 1 e 92 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Un decesso nell’Aquilano: si ...Pubblicità Pubblicità Stabile il numero dei ricoveri. I decessi odierni sono 4, a cui si aggiungono 3 di ieri non inseriti nel bollettino. Nell’ultimo bollettino epidemiologico sulla pandemia covid in ...