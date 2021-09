Bollette, P. Chigi: aumenti energia azzerati per 3 mln di persone (Di giovedì 23 settembre 2021) Per tre milioni di persone, sono "tendenzialmente azzerati" gli effetti del futuro aumento della bolletta. E' quanto prevede il decreto Bollette approvato dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Per tre milioni di, sono "tendenzialmente" gli effetti del futuro aumento della bolletta. E' quanto prevede il decretoapprovato dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si ...

Advertising

TV7Benevento : Bollette: P.Chigi, abolito effetto rincaro per famiglie povere e numerose... - RaiNews : Palazzo Chigi - paolomadron : Sua Necessità - Tag43_ita : Meglio che #Draghi resti a Palazzo Chigi e non si trasferisca al Quirinale. È la linea degli Industriali confermata… - M21Shark : @Agenzia_Ansa @Palazzo_Chigi assurdo Si va a lavoro solo x pagare benzina e bollette non per vivere. Cosa resta di… -