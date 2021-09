Bollette, l’intervento del governo non azzera i rincari: «La luce aumenterà di 112 euro, il gas di 263» (Di giovedì 23 settembre 2021) l’intervento del governo Draghi non basterà a evitare i rincari delle Bollette. A dirlo è l’Unione nazionale consumatori secondo cui l’eliminazione degli oneri di sistema, annunciata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, avrà un impatto limitato sugli aumenti di luce e gas che ammonteranno, su base annua, ad oltre 100 euro per la luce e 260 per il gas. L’Unione nazionale consumatori, per questo, chiede di intervenire anche sulle accise, sulle addizionali regionali per il gas e sull’Iva. «Per una famiglia tipo, considerati i dati del secondo trimestre 2021, prima cioè del taglio da 1,2 miliardi avvenuto a giugno, l’annullamento totale degli oneri implicherebbe, su una bolletta media per la luce pari a 562 euro, una riduzione pari ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021)delDraghi non basterà a evitare idelle. A dirlo è l’Unione nazionale consumatori secondo cui l’eliminazione degli oneri di sistema, annunciata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, avrà un impatto limitato sugli aumenti die gas che ammonteranno, su base annua, ad oltre 100per lae 260 per il gas. L’Unione nazionale consumatori, per questo, chiede di intervenire anche sulle accise, sulle addizionali regionali per il gas e sull’Iva. «Per una famiglia tipo, considerati i dati del secondo trimestre 2021, prima cioè del taglio da 1,2 miliardi avvenuto a giugno, l’annullamento totale degli oneri implicherebbe, su una bolletta media per lapari a 562, una riduzione pari ...

