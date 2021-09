Bollette in rialzo, il Governo lavora a nuovi provvedimenti: sarebbe in arrivo anche un nuovo bonus (Di giovedì 23 settembre 2021) Oggi sono attesi i provvedimenti anti-stangata per ammortizzare il rincaro sulle Bollette di luce e gas, atteso per il 1° ottobre. L’obiettivo sembra essere quello di lavorare in anticipo per arrivare con alcuni strumenti già pronti per tempo. Ecco cosa starebbe progettando il Governo in queste ore. Bollette in aumento, potrebbe arrivare un nuovo bonus Tra gli interventi che potrebbero essere attuati ci sarebbe quello di un extra bonus, da affiancare a quello già esistente sulle Bollette. Il nuovo bonus costituirebbe un intervento da quasi 3.000.000.000€ e vedrebbe come beneficiari: Famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza; Famiglie con uno o più membri in gravi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Oggi sono attesi ianti-stangata per ammortizzare il rincaro sulledi luce e gas, atteso per il 1° ottobre. L’obiettivo sembra essere quello dire in anticipo per arrivare con alcuni strumenti già pronti per tempo. Ecco cosa starebbe progettando ilin queste ore.in aumento, potrebbe arrivare unTra gli interventi che potrebbero essere attuati ciquello di un extra, da affiancare a quello già esistente sulle. Ilcostituirebbe un intervento da quasi 3.000.000.000€ e vedrebbe come beneficiari: Famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza; Famiglie con uno o più membri in gravi ...

