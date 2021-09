Bollette: Fratoianni, 'governo imponga a compagnie di abbattere aumenti' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - “Invece di abbattere i costi delle Bollette con 3 miliardi di soldi pubblici, il governo Draghi farebbe meglio a convocare le compagnie energetiche, a bloccare i dividendi e ad imporre di abbattere questo aumento con i profitti e gli utili realizzati negli anni (oltre 26 miliardi solo nel 2019)". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Se non farà cosi è semplicemente una partita di giro - conclude il leader di SI - che alla fine toglie sempre soldi dalle solite tasche degli italiani.” Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - “Invece dii costi dellecon 3 miliardi di soldi pubblici, ilDraghi farebbe meglio a convocare leenergetiche, a bloccare i dividendi e ad imporre diquesto aumento con i profitti e gli utili realizzati negli anni (oltre 26 miliardi solo nel 2019)". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Se non farà cosi è semplicemente una partita di giro - conclude il leader di SI - che alla fine toglie sempre soldi dalle solite tasche degli italiani.”

