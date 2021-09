Bollette, contro gli aumenti in arrivo 3 miliardi. Palazzo Chigi: abolito effetto rincaro per famiglie povere (Di giovedì 23 settembre 2021) Scudo per le famiglie povere, numerose e con membri con gravi problemi di salute. Ma anche oneri di sistema azzerati per 6 mln di piccole e piccolissime imprese e, per tutti gli altri, una... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 settembre 2021) Scudo per le, numerose e con membri con gravi problemi di salute. Ma anche oneri di sistema azzerati per 6 mln di piccole e piccolissime imprese e, per tutti gli altri, una...

Advertising

carlosibilia : Approvato il decreto contro il rincaro delle bollette. Siamo stati i primi a mettere sul tavolo proposte concrete,… - LauraGaravini : Bene Cdm e #Draghi su misure contro caro #bollette. E' vero,la #transizioneecologica avrà dei costi.Ed è fondamenta… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Bollette, tutte le balle contro gli ambientalisti ?? - Italia_Notizie : Energia, governo vara decreto contro i rincari in bolletta: iva sul gas al 5%, taglio degli oneri e fondo per le fa… - PravatoSilvano : RT @carlosibilia: Approvato il decreto contro il rincaro delle bollette. Siamo stati i primi a mettere sul tavolo proposte concrete, per sc… -