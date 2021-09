Bollette: cdm azzera aumenti per 3 milioni di famiglie e 6 milioni di piccole imprese. Codacons: misure insufficienti (Di giovedì 23 settembre 2021) Arriva lo scudo per oltre 3 milioni di famiglie povere, numerose e con componenti con gravi problemi di salute, ossia quelle che beneficiano del bonus energia. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm. Ma anche oneri di sistema azzerati per 6 mln di piccole e piccolissime imprese e, per tutti gli altri, una sforbiciata dell'Iva che passa dal 10 e 22% al 5% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 settembre 2021) Arriva lo scudo per oltre 3dipovere, numerose e con componenti con gravi problemi di salute, ossia quelle che beneficiano del bonus energia. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm. Ma anche oneri di sistemati per 6 mln die piccolissimee, per tutti gli altri, una sforbiciata dell'Iva che passa dal 10 e 22% al 5% L'articolo proviene da Firenze Post.

