Blackberry | il titolo vola dopo la trimestrale oltre le attese

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance dell’azienda canadese produttrice di dispositivi wireless, che si attesta a 10,78 con un aumento del 12,71%. Ildibeneficia di unache ha battuto il consensus, sia nella voce ricavi che in quella dell’utile per azione. Al contempo, l’azienda ha nominato John Giamatteo come presidente della divisione Cyber Security. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 11,23 e successiva a 12,31. Supporto a 10,15.

Teleborsa

