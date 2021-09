Biogas Italy 2021, le prospettive in Europa (Di giovedì 23 settembre 2021) “C’è grandissimo potenziale in Europa, attualmente produciamo 193 TWh, 18,2 mld di m3 di metano ma la produzione totale di biometano nel 2050 può essere di 124 mld di metri cubi”. Così Harmen Dekker, direttore della European Biogas Association, di cui il Cib è uno dei membri fondatori, nel suo intervento a Biogas Italy 2021. Parlando delle prospettive europee del settore, Dekker ha spiegato che “possiamo essere fieri dei risultati conseguiti: possiamo dire di essere il primo settore che è riuscito a generare elettricità tutto l’anno. Il nostro ruolo è fondamentale per quanto riguarda la produzione di elettricità”. “Le materie che vengono utilizzate per l’alimentazione di questi impianti stanno cambiando – ha proseguito nella sua analisi – Le scelte operate sono importanti per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) “C’è grandissimo potenziale in, attualmente produciamo 193 TWh, 18,2 mld di m3 di metano ma la produzione totale di biometano nel 2050 può essere di 124 mld di metri cubi”. Così Harmen Dekker, direttore della EuropeanAssociation, di cui il Cib è uno dei membri fondatori, nel suo intervento a. Parlando delleeuropee del settore, Dekker ha spiegato che “possiamo essere fieri dei risultati conseguiti: possiamo dire di essere il primo settore che è riuscito a generare elettricità tutto l’anno. Il nostro ruolo è fondamentale per quanto riguarda la produzione di elettricità”. “Le materie che vengono utilizzate per l’alimentazione di questi impianti stanno cambiando – ha proseguito nella sua analisi – Le scelte operate sono importanti per la ...

