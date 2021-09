Billie Eilish ha spiegato perché per anni ha indossato abiti larghi (Di giovedì 23 settembre 2021) Uno degli abiti che non dimenticheremo mai di questa edizione del Met Gala è sicuramento quello indossato da Billie Eilish. Un outfit, color rosa pesca con un’ampia gonna in tulle, che si ispirava allo stile della vecchia Hollywood, soprattutto a Marilyn Monroe e al suo vestito della cerimonia degli Oscar del 1951. Ma non si tratta di un semplice omaggio perché questo red carpet per la cantante ha segnato una svolta definitiva nel suo look nonché la realizzazione di sogno: « Mi immagino da sempre a indossare qualcosa di simile – ha raccontato in un’intervista -. Da piccola era la mia cosa preferita in assoluto e avevo così tanti vestiti che li avrei indossati ogni giorno». Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Uno degli abiti che non dimenticheremo mai di questa edizione del Met Gala è sicuramento quello indossato da Billie Eilish. Un outfit, color rosa pesca con un’ampia gonna in tulle, che si ispirava allo stile della vecchia Hollywood, soprattutto a Marilyn Monroe e al suo vestito della cerimonia degli Oscar del 1951. Ma non si tratta di un semplice omaggio perché questo red carpet per la cantante ha segnato una svolta definitiva nel suo look nonché la realizzazione di sogno: « Mi immagino da sempre a indossare qualcosa di simile – ha raccontato in un’intervista -. Da piccola era la mia cosa preferita in assoluto e avevo così tanti vestiti che li avrei indossati ogni giorno».

mndsrock : !!!!! VENDO BIGLIETTO X BILLIE EILISH A LONDRA IL 25 GIUGNO URGENTEMENTE !!!!!! PREZZO TRATTABILE !!!!!! CONTATTATE… - pavtroclo : IL PROF NUOVO DI INGLESE CI STA FACENDO VEDERE UN’INTERVISTA DI BILLIE EILISH MI SENTO MALISSIMO - clavodecanela : yo pensaba dedicarle Halley's Comet de Billie Eilish pero no salimos con nada jsjsjsj - didalrcc_ : PENSAVO FOSSE BILLIE EILISH MI STO PISCIANDO SOTTO - shaamelesss : comunque non me ripijo dal fatto che billie eilish esista -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish Billie Eilish lancia le sue Air Jordan ecosostenibili: dal 27 settembre in vendita sul sito Piedi ben saldi a terra e sulla Terra, senza calpestarla né umiliarla. La star internazionale Billie Eilish in versione Greta Thunberg sceglie la passione per la moda - e per le scarpe in particolare - per sensibilizzare sul tema climate change. La cantante 19enne ha indossato così gli abiti ...

Musica: gli album più attesi dell'autunno 2021 I Duran Duran hanno ammesso di amare artisti di oggi come Billie Eilish e i Tame Impala . E nel loro nuovo album hanno collaborato con Erol Alkan , Giorgio Moroder e Mark Ronson , il chitarrista del ...

Billie Eilish lancia due nuove Air Jordan vegane per Nike Corriere della Sera Billie Eilish lancia le sue Air Jordan ecosostenibili: dal 27 settembre in vendita sul sito La cantante 19enne annuncia con un post su Instagram l'uscita delle scarpe vegane con oltre il 20% di materiale riciclato ...

Tencent e non solo. Ecco chi festeggia davvero per la quotazione di Universal Music Ora la quota del 20% di Universal Music Group del consorzio guidato da Tencent vale 9,1 miliardi di euro (10,67 miliardi di dollari).

Piedi ben saldi a terra e sulla Terra, senza calpestarla né umiliarla. La star internazionalein versione Greta Thunberg sceglie la passione per la moda - e per le scarpe in particolare - per sensibilizzare sul tema climate change. La cantante 19enne ha indossato così gli abiti ...I Duran Duran hanno ammesso di amare artisti di oggi comee i Tame Impala . E nel loro nuovo album hanno collaborato con Erol Alkan , Giorgio Moroder e Mark Ronson , il chitarrista del ...La cantante 19enne annuncia con un post su Instagram l'uscita delle scarpe vegane con oltre il 20% di materiale riciclato ...Ora la quota del 20% di Universal Music Group del consorzio guidato da Tencent vale 9,1 miliardi di euro (10,67 miliardi di dollari).