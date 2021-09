Bergamo-Brescia 2023, Capitali della cultura, Castelletti e Ghisalberti spiegano il dossier Cabina di regia con Bocconi fino a gennaio, progetti a quota 404 (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano – Cura. Rinascita. Partecipazione. Bergamo e Brescia si stanno preparando a ricevere il riconoscimento di Capitali della cultura per il 2023. Un riconoscimento ricevuto direttamente dal Parlamento per le sofferenze e le perdite subite durante la pandemia. “Brescia e Bergamo sono sempre state molto competitive. Decidere di essere complementari è una sfida culturale di grande valore”, spiega alla ‘Dire’ l’assessora alla cultura di Brescia, Laura Castelletti. Le due città dovranno programmare insieme le iniziative e gestire i fondi. “Abbiamo formalizzato una convenzione che regolamenta i rapporti- continua Castelletti- e vede nella Cabina di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano – Cura. Rinascita. Partecipazione.si stanno preparando a ricevere il riconoscimento diper il. Un riconoscimento ricevuto direttamente dal Parlamento per le sofferenze e le perdite subite durante la pandemia. “sono sempre state molto competitive. Decidere di essere complementari è una sfidale di grande valore”, spiega alla ‘Dire’ l’assessora alladi, Laura. Le due città dovranno programmare insieme le iniziative e gestire i fondi. “Abbiamo formalizzato una convenzione che regolamenta i rapporti- continua- e vede nelladi ...

