Advertising

zazoomblog : Bentornato Kimi. Raikkonen a Sochi dopo il Covid: Emozionato? Per niente... - #Bentornato #Kimi. #Raikkonen #Sochi -

Ultime Notizie dalla rete : Bentornato Kimi

Motorbox

Il GP Russia di F1 a Sochi segna il ritorno in pista a Sochi diRaikkonen dopo l'annuncio del ritiro e soprattutto dopo la doppia assenza per Covid a Zandvoort e Monza . 'Sono felice di tornare in macchina dopo aver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno ...Il finlandese dell’Alfa Romeo torna nel Mondiale F1 dopo le due gare di Zandvoort e Monza saltate per la positività al coronavirus: “Sto benissimo. Le gare che ho perso? Non le ho guardate in tv” ...