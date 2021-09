Benevento | Totti incontra Foggia per i nuovi talenti delle ' Streghe'

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilha iniziato molto bene il nuovo campionato di Serie B: l'obiettivo del club campano è quello di tornare subito in Serie A. L'ottimo lavoro del direttore sportivo, Pasquale, ha portato il club di Fabio Caserta ad essere tra le favorite del campionato cadetto. Il futuro delè nelle mani dei giovani, vista l'età media di 25.8 anni dell'intera rosa. Lo sa anche Francesco, che con la sua nuova agenzia di scouting gira spesso l'Italia intera per individuare inostrani. E proprio oggi l'ex campione della Roma ha fatto un salto nella città campana, dove hato la dirigenza'. Insieme a Vincent Candela, Francescoha visitato l'Antistadio Imbriani ...

Quest'oggi l'ex capitano giallorosso insieme a Vincent Candela ha visitato l'Antistadio Imbriani diincontrando la dirigenza giallorossa. Una visita di cortesia diche con la sua ...Dopo il viaggio a Barcellona per un torneo di paddle in cui ha raggiunto la finale insieme a Candela, Francesconon si ferma. Oggi è stato ospite delall'Antistadio Carmelo Imbriani. Nella foto pubblicata sui social delCalcio , il numero 10 della Roma è in compagnia di Pasquale Foggia,...BENEVENTO TOTTI – Un ospite d’eccezione al campo d’allenamento del Benevento. A comunicarlo è stata direttamente la società giallorossa sui propri profili social, in cui è apparso Francesco Totti: “Gu ...Francesco Totti ospite del Benevento Dopo il torneo di padel a Barcellona Francesco Totti è ospite del Benevento. Ecco lo scatto pubblicato dalla squadra, nella foto presenti anche Pasquale Foggia, ex ...