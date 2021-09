Bayern Monaco, grandi notizie per Nagelsmann: il giocatore è vicino al rientro (Di giovedì 23 settembre 2021) Julian Nagelsmann avrà presto un nuovo rinforzo. Si tratta di Kingsley Coman che dopo l’operazione al cuore per una leggera aritmia cardiaca risolta con un piccolo intervento, potrà tornare a breve a calcare i campi di gioco. Coman si aggregherà a breve alla squadra Coman salterà sicuramente la sfida contro il Greuther Furth di domani sera in Bundesliga, ma ben presto sarà a disposizione di Nagelsmann che sarà molto felice di riavere il squadra il piccolo furetto francese. LEGGI ANCHE: Real e Bayern, top player nel mirino: trattativa concreta! LEGGI ANCHE: Bayern Monaco, Nagelsmann vuole prendere spunto dalla NFL! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Julianavrà presto un nuovo rinforzo. Si tratta di Kingsley Coman che dopo l’operazione al cuore per una leggera aritmia cardiaca risolta con un piccolo intervento, potrà tornare a breve a calcare i campi di gioco. Coman si aggregherà a breve alla squadra Coman salterà sicuramente la sfida contro il Greuther Furth di domani sera in Bundesliga, ma ben presto sarà a disposizione diche sarà molto felice di riavere il squadra il piccolo furetto francese. LEGGI ANCHE: Real e, top player nel mirino: trattativa concreta! LEGGI ANCHE:vuole prendere spunto dalla NFL! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

