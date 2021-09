Barriere antirumore a Peschiera Borromeo | una corsia della Paullese chiude per 20 giorni

(Di giovedì 23 settembre 2021) Circolazione garantita ad una soladi marcia in direzione Milano. Il provvedimento sarà necessario per la realizzazione di 85 metri lineari di barriera fonoassorbente

... piloni, gallerie e di tutte le strutture autostradali che attraversano il territorio del Comune di Celle Ligure; l' adeguamento alla normativa nazionale dellee informazione sul ...'Il tempo passa, ma lelungo alcune tratte ferroviarie della nostra regione, a tutela dei residenti dei centri abitati attraversati dai binari, ancora non si vedono: i cittadini che subiscono disagi per ...Circolazione garantita ad una sola corsia di marcia in direzione Milano. Il provvedimento sarà necessario per la realizzazione di 85 metri lineari di barriera fonoassorbente ...Dalle 21.00 di venerdì 24 alle 6 di sabato 25 settembre via ai lavori, è stata richiesto infatti lo sgombero della via sottostante. Negli ultimi mesi diversi gli interventi con il carroponte sui due v ...