Barcellona, Laporta rassicura i tifosi: le sue parole (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Barcellona, già da quest’estate sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua storia, sia a livello economico che di risultati. Per questo, il presidente Laporta, ha voluto rassicurare i tifosi. Queste le sue parole: “Ora sono in Andalusia ed è meglio pensare soltanto al campo e a fare una buona partita domani. L’allenatore dipende sempre dai risultati e dal gioco. Al Barça non contano solo i risultati, Ronald lo sa, si comporterà da professionista e proverà in ogni modo a vincere la prossima partita. Ci sarà un Barcellona motivato. Koeman continua con noi perché è il nostro allenatore e ha un contratto. Tutto quello che decideremo sarà fatto per il bene del Barça. Per ora è ancora l’allenatore del Barça e noi siamo con lui”. LEGGI ANCHE: Juventus, striscione dei ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Il, già da quest’estate sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua storia, sia a livello economico che di risultati. Per questo, il presidente, ha volutore i. Queste le sue: “Ora sono in Andalusia ed è meglio pensare soltanto al campo e a fare una buona partita domani. L’allenatore dipende sempre dai risultati e dal gioco. Al Barça non contano solo i risultati, Ronald lo sa, si comporterà da professionista e proverà in ogni modo a vincere la prossima partita. Ci sarà unmotivato. Koeman continua con noi perché è il nostro allenatore e ha un contratto. Tutto quello che decideremo sarà fatto per il bene del Barça. Per ora è ancora l’allenatore del Barça e noi siamo con lui”. LEGGI ANCHE: Juventus, striscione dei ...

Advertising

napolista : El Pais: a giugno #Laporta comunicò a #Koeman che si prendeva due o tre settimane per trovargli un sostituto La pa… - NMercato24 : ESCLUSIVA NM24: ???? Roberto Martinez nella lista di Laporta come possibile successore di Koeman al Barcellona.????… - infoitsport : Barcellona, il comunicato di Koeman coglie di sorpresa Laporta: nulla di pattuito col club - napolista : #Barcellona, la conferenza stampa di #Koeman: legge un comunicato e va via senza rispondere alle domande. Laporta:… - sportface2016 : #Barcellona, #Koeman legge un comunicato in conferenza: 'Il club è con me'. Ma #Laporta è sorpreso e in disaccordo -