Barbara d’Urso rinuncia, Alberto Matano: “Perche?” - cosa è successo (Di giovedì 23 settembre 2021) Alberto Matano in passato ha sempre speso belle parole per Barbara d'Urso, eppure la scorsa settimana ha lanciato una sfumatura sulla nuova formula del Pomeriggio 5 . In un'intervista al settimanale Oggi, il giornalista ha spiegato cosa pensa di questo cambio di rotta nei programmi Mediaset e Carmelita. "Barbara d'Urso ha molti meriti, è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Il contenuto è una cosa e lo stile è un'altra cosa. Negli anni ha sempre avuto il suo segno, che l'ha contraddistinta dalle altre presentatrici, non capisco perché rinunciare a questo". Sono quasi certo che il pensiero di Matano sia lo stesso del pubblico a cui dà più di un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 settembre 2021)in passato ha sempre speso belle parole perd'Urso, eppure la scorsa settimana ha lanciato una sfumatura sulla nuova formula del Pomeriggio 5 . In un'intervista al settimanale Oggi, il giornalista ha spiegatopensa di questo cambio di rotta nei programmi Mediaset e Carmelita. "d'Urso ha molti meriti, è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Il contenuto è unae lo stile è un'altra. Negli anni ha sempre avuto il suo segno, che l'ha contraddistinta dalle altre presentatrici, non capisco perchére a questo". Sono quasi certo che il pensiero disia lo stesso del pubblico a cui dà più di un ...

