Barbara D’Urso è scura in volto: “allergia” di ascolti in tv? I fan non la risparmiano – FOTO (Di giovedì 23 settembre 2021) L’amarezza nel volto di Barbara D’Urso, ancora incredula di quanto accaduto nelle ultime giornate di lavoro. Barbara “Carmelita” D’Urso ha il cuore infranto, anche i fan difendono la sua causa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 settembre 2021) L’amarezza neldi, ancora incredula di quanto accaduto nelle ultime giornate di lavoro.“Carmelita”ha il cuore infranto, anche i fan difendono la sua causa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

DonnaGlamour : Pomeriggio Cinque, diretta interrotta per una news. Barbara D’Urso: “Notizia agghiacciante” - CommentoAnonimo : Brindisi si sguazza dentro alle risse in studio...direi che proviene dalla scuola della Barbara D'Urso..perché il l… - rossydimarino92 : RT @MasterAb88: Sempre bene #Loveisintheair che segna il 17% e batte #lavitaindiretta che fa 15,8% Poi arriva Barbara D'Urso e crolla tutt… - EffeBoccia : @AzzurraBarbuto Non vorrei deprimerti ma in un paese in cui il pensiero critico non esiste più non ti aspettare che… - milkyoolong1 : RT @MasterAb88: Sempre bene #Loveisintheair che segna il 17% e batte #lavitaindiretta che fa 15,8% Poi arriva Barbara D'Urso e crolla tutt… -