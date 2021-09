Ballando con le stelle: Milly Carlucci ufficializza il cast della prossima edizione (Di giovedì 23 settembre 2021) Quando mancano poco più di tre settimane alla prima puntata della sedicesima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, ospite de La vita in diretta, ha svelato il cast completo del talent show. La conduttrice, che aveva già anticipato i nomi dei primi sette concorrenti a Tv Sorrisi e Canzoni, ha sciolto i dubbi e le indiscrezioni dei giorni scorsi, su quali fossero i ballerini Vip impegnati nel programma, e che saranno giudicati dai giurati Carolyn Smith (presidentessa), Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Ecco il cast di Ballando con le stelle 16 La lista dei tredici concorrenti, che cercheranno di succedere nell'albo d'oro del programma a Gilles Rocca, che vinse lo ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 23 settembre 2021) Quando mancano poco più di tre settimane alla prima puntatasedicesimadicon le, ospite de La vita in diretta, ha svelato ilcompleto del talent show. La conduttrice, che aveva già anticipato i nomi dei primi sette concorrenti a Tv Sorrisi e Canzoni, ha sciolto i dubbi e le indiscrezioni dei giorni scorsi, su quali fossero i ballerini Vip impegnati nel programma, e che saranno giudicati dai giurati Carolyn Smith (presidentessa), Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Ecco ildicon le16 La lista dei tredici concorrenti, che cercheranno di succedere nell'albo d'oro del programma a Gilles Rocca, che vinse lo ...

Advertising

Whiteyeice : Fonte: sono esperta di ballando con le stelle - Whiteyeice : iStefy non potrà mai fare ballando con le stelle perché Milly invita solo chi non ha mai fatto un reality - Giovann33288729 : @vitaindiretta @milly_carlucci @RobertaBruzzone @albmatano @Ballando_Rai W le stelle con ballando con le stelle ?????????????????? - zazoomblog : Milly Carlucci ufficializza il cast di Ballando con le stelle 2021: tutti i nomi - #Milly #Carlucci #ufficializza… - Zicutake : Ballando con le stelle a rischio: il volto del programma non vuole partecipare – il Democratico -