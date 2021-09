Bake Off Italia, anticipazioni 4^ puntata del 24 settembre: tre eliminati e spunta la cartomante Clelia (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella quarta puntata di Bake Off Italia, in onda venerdì 24 settembre 2021 su Real Time, il pubblico ne vedrà delle belle. I 17 aspiranti pasticceri rimasti nel programma di cucina dovranno fare i conti con la fortuna e la sorte. Clelia d'Onofrio si ritroverà ad indossare i panni di indovina, in occasione dell'ultima sfida. Nell'arco della puntata si terranno tre prove salvezza decisamente ardue, che metteranno a dura prova le abilità e le capacità di ciascuno sfidante. Alla fine in tre hanno dovuto rinunciare al grembiule e dire addio a Bake Off Italia. Eliminato prima prova salvezza di Bake Off Italia A sostenere la prima prova salvezza saranno Naney, Pedro, Marco, Natascia, Gerardo e Giuseppe. Questi aspiranti ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella quartadiOff, in onda venerdì 242021 su Real Time, il pubblico ne vedrà delle belle. I 17 aspiranti pasticceri rimasti nel programma di cucina dovranno fare i conti con la fortuna e la sorte.d'Onofrio si ritroverà ad indossare i panni di indovina, in occasione dell'ultima sfida. Nell'arco dellasi terranno tre prove salvezza decisamente ardue, che metteranno a dura prova le abilità e le capacità di ciascuno sfidante. Alla fine in tre hanno dovuto rinunciare al grembiule e dire addio aOff. Eliminato prima prova salvezza diOffA sostenere la prima prova salvezza saranno Naney, Pedro, Marco, Natascia, Gerardo e Giuseppe. Questi aspiranti ...

