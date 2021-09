Avete mai visto la casa di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? È un incanto, resterete di stucco (Di giovedì 23 settembre 2021) Avete mai visto la casa di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? È veramente un incanto, resterete di stucco nel guardarla Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una coppia dal 1997. I due erano in un primo momento colleghi, poi sono diventati fidanzati ed infine marito e moglie. Paolo e Sonia si sono sposati nel 2002. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 23 settembre 2021)mailadi? È veramente undinel guardarlasono una coppia dal 1997. I due erano in un primo momento colleghi, poi sono diventati fidanzati ed infine marito e moglie.si sono sposati nel 2002. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - PeccoBagnaia : Vincere a Misano in MotoGP “È il sogno di un ragazzo italiano, La strada di casa che porta lontano” Quella cas… - andreapurgatori : PANDEMIC, UNA GUERRA MONDIALE. Storie e immagini del pianeta da due anni col virus, come non le avete mai ascoltate… - PMO_W : RT @ziggymagenta_d: Ecco. Avete mai sentito parlare di Ed Gein? Ed Gein, quello che ispirò Norman Bates di 'Psycho', Buffalo Bill del 'Sile… - naxaeon : AVETE MAI LETTO TSUNAMI DI STELLE ? -