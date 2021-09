(Di giovedì 23 settembre 2021) "Con Ninoscompare un pilota che hail suoa tante vittoriosedella, un ambasciatore della Sicilia nel mondo e un tifoso e amico che è sempre stato vicino a me e ...

Gazzetta_it : Morto #NinniVaccarella, il 'preside volante' vincitore di tre Targa Florio - glooit : Auto: Vaccarella; Montezemolo, suo nome legato a imprese Ferrari leggi su Gloo - IconWheelsIT : Oggi ci ha lasciati Nino #Vaccarella, cinque anni fa abbiamo raccontato la storia del principe della Targa Florio.… - DavidSagat : RT @Gazzetta_it: Morto #NinniVaccarella, il 'preside volante' vincitore di tre Targa Florio - paoloigna1 : Uno degli ultimi piloti gentlemen... #NinoVaccarella era un uomo speciale -

Così l'ex presidente della Ferrari Luca Montezemolo ricorda il campionissimo siciliano Ninomorto oggi all'età di 88 anni. "In questo triste momento - aggiunge Montezemolo - sono accanto ...Questo autorevole ritratto, denso di ammirazione, rende superfluo ogni ulteriore commento! Nato a Palermo il 4 marzo 1933 ed appassionato d'fin da ragazzino,inizia a correre alla ...E’ stato il miglior pilota siciliano, vincitore di ben 3 edizioni della famosa Targa Floria. Oggi lascia un vuoto in chi lo ha conosciuto e amato. A 88 anni è morto Nino Vaccarella, detto Ninni. Nato ...Il celebre pilota siciliano è morto a Palermo, aveva 88 anni. Ha vinto tre Targa Florio e ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans e alla 12 Ore di Sebring. Non rinunciò mai a insegnare nell’Istituto, fond ...