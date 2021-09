Auriemma: "Non c'è più gusto a seguire il campionato, la Serie A deve fare qualcosa" (Di giovedì 23 settembre 2021) I tanti problemi causati da DAZN in questo inizio campionato stanno facendo perdere la voglia di seguire le gare di campionato a tanti tifosi. Anche il giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha polemizzato sui propri profili social. Ecco il suo tweet. Dispiace dirlo ma con la connessione che si blocca di continuo non c’è più gusto a vedere le gare di campionato. La @SerieA si faccia parte attiva per convincere #Dazn a trovare un accordo con #Mediaset o #Sky. In caso contrario si rischia la diserzione di massa degli utenti tv— Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) September 23, 2021 Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) I tanti problemi causati da DAZN in questo iniziostanno facendo perdere la voglia dile gare dia tanti tifosi. Anche il giornalista napoletano Raffaeleha polemizzato sui propri profili social. Ecco il suo tweet. Dispiace dirlo ma con la connessione che si blocca di continuo non c’è piùa vedere le gare di. La @A si faccia parte attiva per convincere #Dazn a trovare un accordo con #Mediaset o #Sky. In caso contrario si rischia la diserzione di massa degli utenti tv— Raffaele(@Raf) September 23, 2021

