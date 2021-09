Aumento bollette, le mosse del governo per contrastarlo (Di giovedì 23 settembre 2021) Aumento bollette, oggi è convocato il CdM: si pensa a un grande intervento per aiutare le famiglie in particolare difficoltà economica Getty ImagesÈ in programma per oggi il Consiglio dei Ministri nel quale saranno prese le misure per contrastare l’annunciato Aumento delle bollette, soprattutto di gas e luce che con l’approssimarsi della stagione invernale diventerà una grande zavorra per milioni di famiglie. Al momento si resta nel campo delle ipotesi ma a soluzione sembra essere l’applicazione di un bonus extra per le famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche ed è previsto anche un taglio degli oneri di sistema. L’intervento si dovrebbe aggirare attorno ai 3 miliardi di euro ma non è escluso che possa arrivare anche a quattro. La strada principale da percorrere sembrava essere quella del ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021), oggi è convocato il CdM: si pensa a un grande intervento per aiutare le famiglie in particolare difficoltà economica Getty ImagesÈ in programma per oggi il Consiglio dei Ministri nel quale saranno prese le misure per contrastare l’annunciatodelle, soprattutto di gas e luce che con l’approssimarsi della stagione invernale diventerà una grande zavorra per milioni di famiglie. Al momento si resta nel campo delle ipotesi ma a soluzione sembra essere l’applicazione di un bonus extra per le famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche ed è previsto anche un taglio degli oneri di sistema. L’intervento si dovrebbe aggirare attorno ai 3 miliardi di euro ma non è escluso che possa arrivare anche a quattro. La strada principale da percorrere sembrava essere quella del ...

