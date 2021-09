Aumento bollette, le misure del governo contro la stangata (Di giovedì 23 settembre 2021) Aumento delle bollette di luce e gas e stangata 2021, il governo corre ai ripari. Scudo per le famiglie povere, numerose e con membri con gravi problemi di salute, ma anche oneri di sistema azzerati per 6 milioni di piccole e piccolissime imprese e, per tutti gli altri, una sforbiciata dell’Iva che passa dal 10 e 22% al 5%. Questi, in estrema sintesi, i contenuti del dl anti-stangata approvato oggi dal Cdm, per arginare, almeno in parte, il rincaro delle utenze. “Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021. Le nuove misure intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del ‘bonus energia’: nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021)delledi luce e gas e2021, ilcorre ai ripari. Scudo per le famiglie povere, numerose e con membri con gravi problemi di salute, ma anche oneri di sistema azzerati per 6 milioni di piccole e piccolissime imprese e, per tutti gli altri, una sforbiciata dell’Iva che passa dal 10 e 22% al 5%. Questi, in estrema sintesi, i contenuti del dl anti-approvato oggi dal Cdm, per arginare, almeno in parte, il rincaro delle utenze. “Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021. Le nuoveintervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del ‘bonus energia’: nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 ...

