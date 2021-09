Aumento bollette: è il giorno del bonus (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo lavora alacremente per chiudere il provvedimento anti - stangata, ovvero le misure per evitare il rincaro delle bollette. Ci sarà il 'nuovo' bonus. L'Europa intanto che ... Leggi su today (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo lavora alacremente per chiudere il provvedimento anti - stangata, ovvero le misure per evitare il rincaro delle. Ci sarà il 'nuovo'. L'Europa intanto che ...

Advertising

EnricoLetta : Questo aumento delle #bollette è assolutamente eccessivo, qualunque siano le ragioni globali che lo provocano. Ci v… - petergomezblog : Spagna, la ricetta di Sanchez per contrastare l’aumento delle bollette: meno utili per i grandi produttori e impost… - matteosalvinimi : Mentre la sinistra parla di Ius Soli e Ddl Zan, la Lega parla di evitare l’aumento delle tasse nelle bollette e di… - cristina7013 : Chi evade è graziato, chi è in difficoltà è aiutato...i ricchi godono...e noi nel mezzo paghiamo x tutti e ce la p… - CosenzaChannel : Aumento bollette 2021, un extra bonus per le famiglie in maggiore difficoltà oltre al taglio degli oneri di sistema. -