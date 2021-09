Aumento bollette, Confindustria: “Stato tagli Iva e accise” (Di giovedì 23 settembre 2021) Aumento bollette 2021, lo Stato rinunci almeno in via temporanea ai “massicci proventi” che gli giungono dalla tassazione sui prodotti energetici. Lo auspica il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nella sua relazione all’assemblea 2021, riguardo all'”Aumento vertiginoso” dei prezzi energetici, “con il barile di petrolio passato dai 19 dollari di minimo ad aprile 2020, ai 73 attuali, e il corrispettivo proporzionale Aumento del prezzo del gas. I massicci piani di accelerazione annunciati dall’Unione Europea per la sostenibilità ambientale hanno, intanto, fatto quasi decuplicare il prezzo dei certi?cati di emissione della CO2”. “Siamo ansiosi di comprendere come il Governo tenterà di arginare questi aumenti affinché non si traducano in una stangata per le famiglie italiane: è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021)2021, lorinunci almeno in via temporanea ai “massicci proventi” che gli giungono dalla tassazione sui prodotti energetici. Lo auspica il presidente diCarlo Bonomi, nella sua relazione all’assemblea 2021, riguardo all'”vertiginoso” dei prezzi energetici, “con il barile di petrolio passato dai 19 dollari di minimo ad aprile 2020, ai 73 attuali, e il corrispettivo proporzionaledel prezzo del gas. I massicci piani di accelerazione annunciati dall’Unione Europea per la sostenibilità ambientale hanno, intanto, fatto quasi decuplicare il prezzo dei certi?cati di emissione della CO2”. “Siamo ansiosi di comprendere come il Governo tenterà di arginare questi aumenti affinché non si traducano in una stangata per le famiglie italiane: è ...

EnricoLetta : Questo aumento delle #bollette è assolutamente eccessivo, qualunque siano le ragioni globali che lo provocano. Ci v… - petergomezblog : Spagna, la ricetta di Sanchez per contrastare l’aumento delle bollette: meno utili per i grandi produttori e impost… - matteosalvinimi : Mentre la sinistra parla di Ius Soli e Ddl Zan, la Lega parla di evitare l’aumento delle tasse nelle bollette e di… - CCKKI : Aumento #bollette, #Confindustria: 'Stato tagli #Iva e #accise'. #Bonomi: 'Ansiosi di comprendere come il Governo t… - infoiteconomia : Bollette in aumento, un bonus extra contro la stangata (ma non per tutti) -