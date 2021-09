Aumento bollette, Cingolani: “Governo compenserà per 3,5 miliardi” (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Aumento delle bollette? “Un anno fa il gas costava 40 euro per produrre un Mwh e oggi 150. Questo è un problema non dell’Italia perché c’è più richiesta e si sono spostati i flussi. Ci sarà una richiesta di gas enorme e c’è un movimento globale energetico che dobbiamo controllare”. Lo afferma il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani ospite di Piazzapulita su La7. “Noi abbiamo fatto un provvedimento molto chiaro che vale nel brevissimo termine. L’Aumento, che dovrà essere confermato, sarà intorno ai 9 miliardi tra parte elettrica e parte gas; noi riusciremo a compensare circa 3,5 miliardi andando ad incidere soprattutto sulle fasce più povere”. “Questo è il trimestre da mitigare nel frattempo noi lavoreremo ad un impianto più strutturale per il futuro. Si dovrà ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) L’delle? “Un anno fa il gas costava 40 euro per produrre un Mwh e oggi 150. Questo è un problema non dell’Italia perché c’è più richiesta e si sono spostati i flussi. Ci sarà una richiesta di gas enorme e c’è un movimento globale energetico che dobbiamo controllare”. Lo afferma il ministro della Transizione Ecologica, Robertoospite di Piazzapulita su La7. “Noi abbiamo fatto un provvedimento molto chiaro che vale nel brevissimo termine. L’, che dovrà essere confermato, sarà intorno ai 9tra parte elettrica e parte gas; noi riusciremo a compensare circa 3,5andando ad incidere soprattutto sulle fasce più povere”. “Questo è il trimestre da mitigare nel frattempo noi lavoreremo ad un impianto più strutturale per il futuro. Si dovrà ...

