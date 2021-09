Aumento bollette 2021 luce e gas, il costo per famiglia (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Aumento delle bollette di luce e gas per la famiglia tipo non verrebbe scongiurato dall’intervento del governo. E il costo sarebbe elevato. E’ la stima dell’Unione Nazionale Consumatori. “Bene l’eliminazione degli oneri, ma non è sufficiente se valgono i rialzi prospettati da Draghi, ossia il 40% e il 30% del prezzo complessivo della bolletta, rispettivamente, di luce e del gas”, dice Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. “Per una famiglia tipo, considerato i dati del secondo trimestre 2021, prima cioè del taglio da 1,2 miliardi avvenuto a giugno, l’annullamento totale degli oneri implicherebbe, su una bolletta media per la luce pari a 562 euro (non riferita all’anno scorrevole), una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) L’delledie gas per latipo non verrebbe scongiurato dall’intervento del governo. E ilsarebbe elevato. E’ la stima dell’Unione Nazionale Consumatori. “Bene l’eliminazione degli oneri, ma non è sufficiente se valgono i rialzi prospettati da Draghi, ossia il 40% e il 30% del prezzo complessivo della bolletta, rispettivamente, die del gas”, dice Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. “Per unatipo, considerato i dati del secondo trimestre, prima cioè del taglio da 1,2 miliardi avvenuto a giugno, l’annullamento totale degli oneri implicherebbe, su una bolletta media per lapari a 562 euro (non riferita all’anno scorrevole), una ...

Ultime Notizie dalla rete : Aumento bollette Caro Bollette, il piano di Mario Draghi: "Nessun aumento", sul piatto 3 miliardi di euro Il premier di fronte alle parti sociali ha anticipato il tema caldo sul tavolo del Consiglio dei ministri che quest'oggi, 23 settembre, si trova a frenare gli aumenti delle bollette legati all'...

Aumento bollette 2021: oggi Cdm decisivo. Le mosse del Governo per disinnescare i rincari Piatto forte del Consiglio dei Ministri di oggi è l' aumento del costo delle bollette energetiche. Il vertice è stato convocato per le 16 dal premier Mario Draghi. Sarà la chiusura di un cerchio aperto con l'annuncio dei rincari da parte del ...

Rincari, in Cdm il decreto taglia-bollette con fondi dai ristori: cosa prevede Sky Tg24 Draghi: "Tre miliardi contro i rincari in bolletta" Il piano del governo per contenere l'aumento delle bollette di energia elettrica e gas è pronto e lo ha anticipato il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo oggi all'assemblea annuale di ...

Bollette: Fratoianni, 'governo imponga a compagnie di abbattere aumenti' Roma, 23 set. “Invece di abbattere i costi delle bollette con 3 miliardi di soldi pubblici, il governo Draghi farebbe meglio a convocare le compagnie energetich ...

