Atletica | l' americana Flanagan cerca l' impresa | sei maratone in 42 giorni

Bologna, 23 settembre 2021 – L'autunno nella stagione dell'atletica significa soprattutto una cosa: maratone. L'americana Shalane Flanagan non ha intenzione di vincerne una nel suo futuro, bensì di correrne sei in 42 giorni. Tra il 26 settembre e il 7 novembre, infatti, la 40enne statunitense parteciperà a sei maratone delle World Marathon Majors, che avrebbe toccato la quota record di 40, con i cinque ori dell'atletica che nessuno aveva ... migliore in questo senso persino di quella americana. Segno di concretezza, di forza, di spirito di ...

Torna domani la Moon Light Run a Calvignano, proposta da Atletica Pavese e Uisp. L'allenamento notturno in occasione della "luna del raccolto", secondo la tradizione dei nativi americani, prevede part ...