Atletica | Jacobs | “Estate fantastica | ora inizia un nuovo capitolo”

(Di giovedì 23 settembre 2021) L’oro olimpico dei 100 metri Marcellha parlato ai media prima di entrare al Quirinale, dove sarebbe stato ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella insieme agli altri olimpionici: “E’ stata un’, ma in generale una bella stagione,ta con gli Europei indoor che mi hanno sbloccato. Ora si chiude un, ma spero di aprirne un altro ancora migliore“.ha poi aggiunto: “Ammetto che quando ho visto i calciatori campioni d’Europa al Quirinale ho pensato che sarebbe piaciuto molto anche a me. Adesso finalmente ci sono, con due medaglie al collo, e non potrei chiedere di meglio. Ogni singola medaglia è importantissima perché dietro ci sono sacrifici e dedizione. Al momento io coniugo allenamenti e tutte le altre cose scaturite dopo Tokyo“. ...

... con i cinque ori dell'che nessuno aveva nemmeno immaginato e riassunti nei 12 minuti elettrizzanti dei successi di Gianmarco Tamberi (alto) e Marcell(100 metri), domenica 1° agosto.Marcell, oro alle Olimpiadi di Tokyo, sarà a Brescia (e Desenzano) sabato per una grande festa.(red.) Tutto è pronto, a Brescia e a Desenzano del Garda, per festeggiare gli ori olimpici di Marcell Jacobs, orgoglio bresciano ed italiano. Come ...Marcell Jacobs, oro alle Olimpiadi di Tokyo, sarà a Brescia (e Desenzano) sabato per una grande festa. Dopo l’incontro che si terrà oggi con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premi ...