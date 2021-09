Atleta Esport | Ghezzi | “Progetto si rivolge ai giovani e coniuga passione per sport e gaming”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il, presentato oggi a Roma presso gli studios di GECO Editoriale, assieme al canaleTv, siinnanzitutto al pubblico della piattaforma Twitch, nata per ile quindi popolata dassimi dai 12 ai 25 anni. E’ quanto spiegato da Giulio, Direttore responsabile dinewse responsabile comunicazione. “Il nostro obiettivo iniziale era quello di far conoscere a questa platea gli, gli atleti e le storieive che ci sono dietro, perché questo potesse essere di ispirazione per i, restando su Twitch, ...