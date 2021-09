Atalanta, le ultime sulle condizioni di Muriel, Pessina e Hateboer (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la vittoria di martedì contro il Sassuolo, l’Atalanta viaggia verso la prossima sfida di Serie A contro l’Inter che avrà luogo sabato alle 18 allo stadio San Siro. Direttamente dal sito ufficiale del club bergamasco arriva il report sulle condizioni e sulle attività degli uomini di Gasperini. Di seguito la nota: “Allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione alla partita di sabato contro l’Inter allo stadio Meazza di Milano per la 6ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Ha lavorato a parte Pessina per una contusione al piede, differenziato per Muriel, mentre Hateboer, dopo il trattamento chirurgico resosi necessario per stabilizzare la frattura al quinto metatarso del piede destro, ha già iniziato i trattamenti riabilitativi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la vittoria di martedì contro il Sassuolo, l’viaggia verso la prossima sfida di Serie A contro l’Inter che avrà luogo sabato alle 18 allo stadio San Siro. Direttamente dal sito ufficiale del club bergamasco arriva il reportattività degli uomini di Gasperini. Di seguito la nota: “Allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione alla partita di sabato contro l’Inter allo stadio Meazza di Milano per la 6ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Ha lavorato a parteper una contusione al piede, differenziato per, mentre, dopo il trattamento chirurgico resosi necessario per stabilizzare la frattura al quinto metatarso del piede destro, ha già iniziato i trattamenti riabilitativi ...

Advertising

Fantacalcio : Atalanta, stop per Pessina! Le ultime su Muriel - infoitsport : Gasperini in ansia per Inter-Atalanta, anche Pessina a parte: le ultime da Bergamo - AndreaInterNews : RT @internewsit: Gasperini in ansia per Inter-Atalanta, anche Pessina a parte: le ultime da Bergamo - - internewsit : Gasperini in ansia per Inter-Atalanta, anche Pessina a parte: le ultime da Bergamo - - VivInterNews : RT @internewsit: Inter-Atalanta, due decisioni da prendere per Inzaghi: le ultime - Sky - -