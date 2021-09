Atalanta, lavoro differenziato per Muriel e Pessina: in dubbio per l’Inter (Di giovedì 23 settembre 2021) Luis Muriel e Matteo Pessina non hanno seguito il consueto programma d’allenamento stilato da Gian Piero Gasperini, in quanto disturbati da problemi fisici. Il colombiano e l’italiano, sempre agli ordini del tecnico orobico, hanno praticato lavoro differenziato e la loro presenza a San Siro è fortemente in dubbio. Inter-Atalanta sarà il big match che caratterizzerà la sesta giornata della Serie A 2021/2022, al fianco dell’eterna stracittadina tra Lazio e Roma; appuntamento da non perdere…seppur Muriel e Pessina rischino di perderla appunto. L’attaccante colombiano, strepitoso protagonista del reparto offensivo dei bergamaschi, soffre per problemi muscolari. Dal conto suo, Pessina lamenta dolore per una forte contusione al piede. ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Luise Matteonon hanno seguito il consueto programma d’allenamento stilato da Gian Piero Gasperini, in quanto disturbati da problemi fisici. Il colombiano e l’italiano, sempre agli ordini del tecnico orobico, hanno praticatoe la loro presenza a San Siro è fortemente in. Inter-sarà il big match che caratterizzerà la sesta giornata della Serie A 2021/2022, al fianco dell’eterna stracittadina tra Lazio e Roma; appuntamento da non perdere…seppurrischino di perderla appunto. L’attaccante colombiano, strepitoso protagonista del reparto offensivo dei bergamaschi, soffre per problemi muscolari. Dal conto suo,lamenta dolore per una forte contusione al piede. ...

