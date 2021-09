Atalanta, ironia De Roon: regala tre maglie, non arriva nessuno (Di giovedì 23 settembre 2021) BERGAMO - Non è nuovo a sketch divertenti sui social, l'autoironia è certamente una qualità che fa parte del carattere di Marten De Roon . Il centrocampista olandese dell'Atalanta lo ha confermato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) BERGAMO - Non è nuovo a sketch divertenti sui social, l'autoè certamente una qualità che fa parte del carattere di Marten De. Il centrocampista olandese dell'lo ha confermato ...

Advertising

sportli26181512 : #Atalanta, ironia #DeRoon: regala tre maglie, non arriva nessuno: Il centrocampista olandese protagonista di un div… - tashunkawitko65 : @DanieleGianca Comunque io l'ironia sull'Atalanta la condivido eh... - FootballAndDre1 : @californiet pensavo fosse un mix tra gufata e ironia..invece no. Cmq dobbiamo aspettare le partite vere. Già Fiore… - twothovsandone : Ironia della sorte: sto riuscendo a vedermi Villarreal-Atalanta in streaming illegale dal telefono e non la Juve da streaming legale da pc?? -