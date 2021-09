(Di giovedì 23 settembre 2021) stata inaugurata domenica scorsa la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica. Si trova in Via Provenzale 10 ad. "L'apertura era già prevista per gennaio, ma a causa ...

Advertising

GazzettadAsti : La tecnologia al servizio degli studenti: inaugurato a Uniastiss lo sportello remoto 4.0 dell’Upo - GazzettadAsti : Asti, inaugurato “Aire Fitness Studio”: gli astigiani spiccano il volo - GazzettadAsti : Inaugurato a Canelli nuovo Stand Informativo Admo Valli Belbo e Bormida -

Ultime Notizie dalla rete : Asti inaugurato

Gazzetta D'Asti

stata inaugurata domenica scorsa la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Aire Fitness Studio . Si trova in Via Provenzale 10 ad. "L'apertura era già prevista per gennaio, ma a causa dell'emergenza sanitaria è slittata a questo nuovo anno sportivo", spiega la vicepresidente Valeria Martinetto . La particolarità sono le ...... in collaborazione conTeatro . Martedì 5 aprile 2022 andrà in scena "Macbettu" , di ... il ciclo di spettacoli dedicati al Teatro Ragazzi ,da "Gretel" , di cui è autrice e ...La tecnologia aiuta ad abbattere le distanze e a ridurre i tempi delle pratiche amministrative degli studenti dell’Università del Piemonte Orientale.È stata inaugurata domenica scorsa la sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Aire Fitness Studio. Si trova in Via Provenzale 10 ad Asti.