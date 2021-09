Asti capitale del Moscato e dello Spumante

(Di giovedì 23 settembre 2021) Con la schiena a pezzi, ma felici. I mille produttori vinicoli che fanno capo al Consorzio dell'e deld'Docg hanno da poco terminato la vendemmia, quel delicatissimo momento dell'anno in cui si tirano le somme e la terra non fa sconti. Schietta, talvolta impietosa e incorruttibile, restituisce ciò che neve, vento, pioggia e sole hanno forgiato. In questo caso, per fortuna, i grappoli sono sani, carichi, succosi e pronti a dare nel tempo grandi bollicine. L'entusiasmo dei vigneron piemontesi però non dipende soltanto dalla qualità delle uve. L'e ild'hanno chiuso il 2020 con numeri importanti. La produzione totale è cresciuta dell'8,4 per cento rispetto a quella 2019: si è passati dagli 85 milioni di bottiglie ai 91,5, con ...

Advertising

OfferteLavoroTO : Il mondo delle coop al futuro sindaco: 'Torino sia capitale dell'innovazione sociale. Noi pronti a rilanciare la ex… - LRM_net : - uniastiss : Al Polo Universitario la presentazione della candidatura di Asti a capitale europea del volontariato 2022 ? - uniastiss : Asti candidata a diventare capitale del volontariato - lavocediasti : Presentazione all'università di Asti delle città candidate a Capitale europea del volontariato [FOTO E VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Asti capitale

LaVoceDiAsti.it

' Ma Torino deve diventaredell'innovazione sociale e combattere la piaga del massimo ... LE COOPERATIVE SI FANNO AVANTI PER LA EX CASERMA DI VIALa sfida? ' Possiamo impegnarci e ...Oltre all'Assemblea, in programma venerdì 24 al Pala Alba, la giornata di sabato 25, sarà ... I tour coinvolgeranno tutto il territorio: "Da Barolo a Barbaresco", "Barbera d', una terra un ...Vignale, formazione dell’omonimo borgo noto per il festival di danza e per i vini, e Montechiaro d’Asti, la capitale del tartufo a cavallo fra la Valle Versa e la Val Rilate. Dopo quattro mesi di atti ...Lo Russo: "Fondamentale collaborare per garantire i servizi". Sganga: "Ex Moi e superamento campi rom, esempi di collaborazione positiva tra pubblico e privato" ...