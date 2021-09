Asti, cambio al vetrice della guardia di finanza: Canziani lascia il posto a Garaglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella mattinata odierna, nel corso di una cerimonia presso la caserma "Aldo Zappa" alla presenza del Comandante Regionale del Corpo " Generale di Divisione Benedetto Lipari, il Colonnello t. SFP Fabio ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella mattinata odierna, nel corso di una cerimonia presso la caserma "Aldo Zappa" alla presenza del Comandante Regionale del Corpo " Generale di Divisione Benedetto Lipari, il Colonnello t. SFP Fabio ...

Advertising

GazzettadAsti : Asti, cambio al vertice del reparto operativo dei carabinieri - giubot : “Me ne vado perché non cambio il mio modo di fare il maestro” - La Stampa - ARIZONA49 : RT @StampaAsti: “Me ne vado perché non cambio il mio modo di fare il maestro” - StampaAsti : “Me ne vado perché non cambio il mio modo di fare il maestro” -