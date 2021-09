Assolti Dell'Utri e i carabinieri del Ros; la Trattativa Stato-Mafia non c'è mai stata (Di giovedì 23 settembre 2021) La sentenza è di quelle pesanti, forse più Delle accuse stesse contro gli imputati. La corte d'Assise d'Appello di Palermo ha infatti cancellato e ribaltato la sentenza di primo grado nel famoso processo su quella che a questo punto è sempre più la «presunta» Trattativa Stato-Mafia.Assolti tutti i principali imputati, imputati eccellenti. A partire da Marcello Dell'Utri, l'ex esponente di Forza Italia, e gli uomini dei carabinieri coinvolti in questo processo a partire dagli ex generali del Ros, Antonio Subranni e Mario Mori oltre all'ex colonnello Giuseppe De Donno. Imputati che nell'ormai lontano 20 aprile 2018 giorno Della sentenza di primo grado, vennero tutti condannati. Con pene durissime: 12 anni per ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) La sentenza è di quelle pesanti, forse piùe accuse stesse contro gli imputati. La corte d'Assise d'Appello di Palermo ha infatti cancellato e ribaltato la sentenza di primo grado nel famoso processo su quella che a questo punto è sempre più la «presunta»tutti i principali imputati, imputati eccellenti. A partire da Marcello, l'ex esponente di Forza Italia, e gli uomini deicoinvolti in questo processo a partire dagli ex generali del, Antonio Subranni e Mario Mori oltre all'ex colonnello Giuseppe De Donno. Imputati che nell'ormai lontano 20 aprile 2018 giornoa sentenza di primo grado, vennero tutti condannati. Con pene durissime: 12 anni per ...

