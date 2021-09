Advertising

SuperGuidaTV : Ascolti tv, mercoledì 22 settembre 2021: Pretty Woman, Coliandro, Luce dei tuoi occhi, Honolulu #ascoltitv… - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Buona la prima di #LuceDeiTuoiOcchi che si aggiudica la serata di ieri con 3,2 milioni e il 15.8% di share. #PrettyWoma… - fabiofabbretti : Buona la prima di #LuceDeiTuoiOcchi che si aggiudica la serata di ieri con 3,2 milioni e il 15.8% di share.… - CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 22 settembre 2021: Luce dei tuoi occhi, Pretty Woman, Honolulu, Chi l'ha visto?, dati Auditel… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 22 settembre: Pretty Woman L’ispettore Coliandro Luce dei tuoi occhi Honolulu - #Ascolti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì

Ecco i dati auditel relativi aglitv di ieri, 22 settembre 2021: Luce dei tuoi occhi accende glidi Canale 5 per la prima ...... da domenica, andrà in onda ilsempre su La7. A questo proposito Giletti ha dichiarato, ...gli ha chiesto se avesse cambiato giorno per non trovarsi di fronte Fabio Fazio che fa...